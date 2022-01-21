Euro
15.2063
0.41%
Dolar
13.4012
0.18%
Altın
790.2330
0.03%
Borsa
2,007.96
-0.31%
Bitcoin
530.240
-6.77%
BTXN Coin
33.35
0.30%
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanan kadın tutuklandı

    İşlediği hırsızlık suçlarından hapis cezası olan yabancı uyruklu kadın, cezaevine girmemek için Türkiye'ye giriş yaparken polis ekipleri tarafından sahte pasaportla yakalandı.
    • DHA
    • 21.01.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanan kadın tutuklandı

    İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Moğolistan'dan Türkiye'ye gelen Uransaıkhan U.'nun ibraz ettiği pasaporttan şüphelendi.

    'Buyandelger Ayhs' adına ibraz edilmiş pasaportu yakından inceleyen polis ekipleri,belgenin başkasına ait olduğunu tespit etti.

    SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI

    Bunun üzerine yolcunun üst araması yapıldı. Yapılan üst aramasında, yolcuya ait olduğu tespit edilen pasaport bulundu.

    8 YIL 4 AY HAPİS CEZALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    GBT ve parmak izi kontrolünde kimliği tespit edilen Moğolistan uyruklu kadın yolcunun, Kocaeli ve İstanbul'da işlediği hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve arandığı ortaya çıktı.

    Sahte pasaport ile gözaltına alınan kadın hırsızın, hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle sahte pasaport ile Türkiye'den kaçtığı ortaya çıktı.

    TUTUKLANDI

    Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Uransaıkhan U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul Havalimanı nda sahte pasaportla yakalanan kadın tutuklandı #1

    İstanbul Havalimanı nda sahte pasaportla yakalanan kadın tutuklandı #2

    İstanbul Havalimanı nda sahte pasaportla yakalanan kadın tutuklandı #3


    Görüş Bildir