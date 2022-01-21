- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanan kadın tutuklandı
İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanan kadın tutuklandı
- DHA
- 21.01.2022 - 11:49
- Güncelleme : 21.01.2022 - 12:01
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Moğolistan'dan Türkiye'ye gelen Uransaıkhan U.'nun ibraz ettiği pasaporttan şüphelendi.
'Buyandelger Ayhs' adına ibraz edilmiş pasaportu yakından inceleyen polis ekipleri,belgenin başkasına ait olduğunu tespit etti.
SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI
Bunun üzerine yolcunun üst araması yapıldı. Yapılan üst aramasında, yolcuya ait olduğu tespit edilen pasaport bulundu.
8 YIL 4 AY HAPİS CEZALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
GBT ve parmak izi kontrolünde kimliği tespit edilen Moğolistan uyruklu kadın yolcunun, Kocaeli ve İstanbul'da işlediği hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve arandığı ortaya çıktı.
Sahte pasaport ile gözaltına alınan kadın hırsızın, hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle sahte pasaport ile Türkiye'den kaçtığı ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Uransaıkhan U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.