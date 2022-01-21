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İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanan kadın tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanan kadın tutuklandı

İşlediği hırsızlık suçlarından hapis cezası olan yabancı uyruklu kadın, cezaevine girmemek için Türkiye'ye giriş yaparken polis ekipleri tarafından sahte pasaportla yakalandı.