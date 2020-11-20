İstanbul Havalimanı polisi, Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda ele geçirilen koronavirüs tedavisinde kullanılan 23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaca el koydu.

Koronavirüs salgınında aşı ve ilaç çalışmalarının gündemde olduğu bir dönemde Türkiye'ye kaçak yollardan bu ürünlerin getirilebileceği ihtimalini değerlendiren İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü 'Risk Analiz Timi'ne bağlı polis ekipleri Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı.

23 ADET KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Yolcuları terminalden çıkış yapmadan durduran ekipler, çanta ve bavulları kontrol edilmesi için 'X-Ray' cihazından geçirdi. Yapılan kontrollerde 'flakon' adı verilen cam şişe içerisinde her biri 100 miligram olan 23 adet ilaç tespit edildi.

Ayrıca bavullarda koronavirüs ilacının yanı sıra 13 karton kaçak elektronik sigara, 44 kilogram çay ve 21 karton sigara da tespit edildi. Başta ilaçlar olmak üzere yakalanan tüm kaçak ürünlere el konuldu.

OPERASYON ANI KAMERADA

Hakkında yasal işlem başlatılan yolcuların, koronavirüs ilaçlarını, İstanbul'da yaşayan Özbek tanıdıklarının isteği üzerine getirdiklerini ve onlara teslim edeceklerini söyledikleri öğrenildi.

Özbek yolculara yapılan operasyon anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda, iki yolcuda kaçak koronavirüs ilacı ele geçirildi ViDEO

TRUMP'IN TEDAVİSİNDE KULLANILDI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'a, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar doktorları tarafından açıklanmıştı.

Bu ilaçlar arasında 'remdesivir' de olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.