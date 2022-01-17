Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon

İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon

İstanbul Havalimanı'nda Libya ve Rusya'ya kaçak olarak götürülmek istenen ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatı olmadığı belirtilen 1 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.