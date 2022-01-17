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    İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon

    İstanbul Havalimanı'nda Libya ve Rusya'ya kaçak olarak götürülmek istenen ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatı olmadığı belirtilen 1 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 12:15
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    İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon

    Türk vatandaşı İbrahim K. ve Rus uyruklu Arslanali K., yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi.

    Polis takibine takılan iki şüphelinin havalimanına girişi güvenlik kamera ile tespit edilirken, geldikleri araç durduruldu.

    1 MİLYON LİRALIK İLAÇLAR

    Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda faturasının ve Sağlık Bakanlığı onayının olmadığı kanser ilacının bulunduğu 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

    İlaçların 1 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

    İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon VİDEO

    RUS UYRUKLU ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

    Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT kontrolünde ise İbrahim K.'nın 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu ancak aranmasının olmadığı öğrenildi.

    Gözaltına alınan Rus uyruklu Arslanali K. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi'ne teslim edildi.

    İstanbul Havalimanı nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon #1

    İstanbul Havalimanı nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon #2

    İstanbul Havalimanı nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon #3

    İstanbul Havalimanı nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon #4

    İstanbul Havalimanı nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon #5

    İstanbul Havalimanı nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon #6

    İstanbul Havalimanı nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon #7

    İstanbul Havalimanı nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon #8

    İstanbul Havalimanı nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon #9


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