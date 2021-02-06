İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu

Kaçak yollarla ülkeye sokmaya çalıştığı Napolyon dönemine ait 153 altın para ile yakalanan Cezayir asıllı Fransız vatandaş, gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nın gümrüklü saha çıkışında, 2 Şubat gecesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Uygulama sırasında Cezayir asıllı Fransız vatandaşı A.B. (49), şüphe üzerine durduruldu.

NAPOLYON DÖNEMİNE AİT PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

A.B.'nin üzerinde yapılan aramada kaçak yolla sokulmaya çalışılan Napolyon döneminde 1851-1914 yılları arasında üretilmiş 153 Fransa altın parası ile her biri 300-500 euro değerinde 7 farklı markadan lüks kol saatleri bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheli A.B.'ye, adli kontrol hükümleri uygulandı. Öte yandan, şüphelinin havalimanındaki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.