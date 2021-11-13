İstanbul Havalimanı'nda kargo paketi hırsızlığı

İstanbul Havalimanında transit kargo paketlerini çalan kişilerin taşeron firmalarının çalışanı oldukları belirlendi. Yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.4'ü tutuklandı.

İstanbul Havalimanı yetkilileri uçaktan uçağa nakil olan paketlerinden bazılarının farklı zamanlarda açıldığını ve içinde bulunan 16 bin dolar değerinde cep telefonlarının çalındığını söyleyerek polise ihbarda bulundu.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin araştırmaları sonucu, Havalimanı yer hizmetleri taşeron firmalarının çalışanları olduğu belirlenen şüphelilerden Taha S.(24), Hikmet B.(34), Fatih T.(28), Selami Ç.(31) ile Volkan G.(33) gözaltına alındı.

4'Ü TUTUKLANDI

Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Taha S., Hikmet B., Fatih T., Selami Ç. tutuklandı.

Volkan G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Polis yaptığı çalışmalarda bazı güvenlik kamerası görüntülerinde kargoları taşıyan şüphelilerden biri aracı sağa çekerek, kargo çalışanı gibi davranıp,paketlerini açtığını tespit etti.

















