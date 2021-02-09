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- İstanbul Havalimanı'nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı
Yutma yöntemiyle sindirim sisteminde uyuşturucu taşıdığı tespit edilen kuryelere yönelik ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
- 09.02.2021 - 13:15
- Güncelleme : 09.02.2021 - 13:49
İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, uyuşturucu kuryelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 284 adet kapsül şeklinde 3 kilo 350 gram eroin maddesi ve 8 adet kapsül şeklinde 122 gram afyon sakızı ele geçirildi.
MİDELERİNDE UYUŞTURUCU TAŞIDILAR
15 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 4 farklı operasyonda ele geçirilen maddelerin, kaçakçılar tarafından yutma yöntemiyle sindirim sisteminde taşındığı tespit edildi.
İstanbul Havalimanı'nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı VİDEO
YAKALANMA ANI KAMERALARA YANSIDI
İran uyruklu 5 şahsın yakalanma anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıslar, gözaltına alınmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.