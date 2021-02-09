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    İstanbul Havalimanı'nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı

    Yutma yöntemiyle sindirim sisteminde uyuşturucu taşıdığı tespit edilen kuryelere yönelik ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 13:49
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    İstanbul Havalimanı'nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı

    İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, uyuşturucu kuryelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 284 adet kapsül şeklinde 3 kilo 350 gram eroin maddesi ve 8 adet kapsül şeklinde 122 gram afyon sakızı ele geçirildi.

    MİDELERİNDE UYUŞTURUCU TAŞIDILAR

    15 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 4 farklı operasyonda ele geçirilen maddelerin, kaçakçılar tarafından yutma yöntemiyle sindirim sisteminde taşındığı tespit edildi.

    İstanbul Havalimanı'nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı VİDEO

    İstanbul Havalimanı nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı #1

    YAKALANMA ANI KAMERALARA YANSIDI

    İran uyruklu 5 şahsın yakalanma anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıslar, gözaltına alınmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul Havalimanı nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı #2

    İstanbul Havalimanı nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı #3

    İstanbul Havalimanı nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı #4

    İstanbul Havalimanı nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı #5

    İstanbul Havalimanı nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı #6

    İstanbul Havalimanı nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı #7

    İstanbul Havalimanı nda, midesinde uyuşturucu taşıyan kuryeler yakalandı #8

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