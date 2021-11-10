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    İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu terörist yakalandı

    Irak uyruklu DEAŞ üyesi bir şahıs, sahte pasaportuyla İstanbul Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yaparken polis ekiplerinin dikkatiyle yakalandı.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 09:44
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    İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu terörist yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrolleri sırasında Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan H.S.R.G. isimli Irak uyruklu kişinin durumundan şüphelendi.

    DEAŞ'LI ÇIKTI

    Şüphelinin yapılan parmak izi incelemesinde gerçek kimlik bilgilerinin Ş.H.S.R.R. olduğu tespit edildi. Yapılan arşiv taramasında, sahte pasaport ve kimlik kullandığı anlaşılan şüpheli Ş.H.S.R.R.'nin, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 2018 yılında Hakkâri üzerinden kaçak yollarla giriş yaptığı, Adana'ya yerleşip faaliyetlerde bulunduğu ve 1 yıl sonra yakalanarak Irak'a sınır dışı edildiği anlaşıldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu terörist yakalandı ViDEO

    İstanbul Havalimanı nda sahte pasaportlu terörist yakalandı #1

    İstanbul Havalimanı nda sahte pasaportlu terörist yakalandı #2

    İstanbul Havalimanı nda sahte pasaportlu terörist yakalandı #3

    İstanbul Havalimanı nda sahte pasaportlu terörist yakalandı #4

    İstanbul Havalimanı nda sahte pasaportlu terörist yakalandı #5

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