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    İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 58 kilo kokain ele geçirildi

    İstanbul Havalimanı'nda emniyet ekipleri hava yoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yaptı. Şüpheli kişilerin aranması sırasında toplam 58 kilo kokain ele geçirildi.
    • 25.05.2022 - 12:06
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    İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 58 kilo kokain ele geçirildi

    Ülke genelinde uyuşturcu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

    İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında, hava yoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı.

    İlk opersyonda Sierra Leone uyruklu şahış takibe alındı

    Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Burkina Faso'dan İstanbul'a gelen Sierra Leone uyruklu bir kişi şüpheli olarak değerlendirilip takibe alındı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada 10 paket içerisinde 23 kilo 410 gram kokain ele geçirildi.

    Operasyonu derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri söz konusu yolcuyu havalimanı dışında karşılayacak başka bir kişiyi daha tespit etti. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 25 paket içerisinde 28 kilo 287 gram kokain olmak üzere toplamda 51 kilo 697 gram kokain bulundu.

    Avustralya'ya gönderilen kargoda uyuşturucu bulundu

    Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen ikinci operasyonda, İstanbul'dan Avustralya'ya gönderilmek istenen bir kargo riskli olarak değerlendirildi. Yapılan detaylı incelemede silindir şeklindeki makine parçasının içerisine gizlenmiş halde 3 kilo 472 gram kokain ele geçirildi.

    Brezilya'dan bacağına sarıp getirdi

    Diğer operasyonda ise, Brezilyadan İstanbul'a gelen şüphelinin üst aramasında, her iki bacağına bantlarla sarılmış halde 3 kilo 128 gram kokain ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

    İstanbul Havalimanı nda uyuşturucu operasyonu: 58 kilo kokain ele geçirildi #1

    İstanbul Havalimanı nda uyuşturucu operasyonu: 58 kilo kokain ele geçirildi #2

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