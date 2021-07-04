Şüphelendikleri iki yolcunun valizlerinde arama yapan polis ekipleri, ülkeye kaçak yolla sokulmak istenen piyasa değeri 120 bin lira değerinde elektronik sigara ve çeşitli tütün ürünleri ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri Moskova ve Amman'dan gelen iki ayrı yabancı uyruklu yolcudan şüphelendi.

Bunun üzerine polis, iki yolcuyu detaylı inceleme için durdurdu.

Yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda yurda kaçak yolla sokulmak istenen 29 şişe viski, 590 kutu elektronik sigara filtresi, 690 kutu tek kullanımlık elektronik sigara, 335 paket nargile tütünü, 30 karton sigara, 20 adet elektronik sigara cihazı ve 30 paket tütün ele geçirildi.

120 BİN LİRA DEĞERİNDE ÜRÜN ÇIKTI

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 120 bin lira olduğu öğrenildi. Haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılan şahıslar, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul Havalimanı'nda valizlerden kaçak tütün ürünleri çıktı VİDEO

























