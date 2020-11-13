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    İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı

    Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüphelinin başkasının pasaportu ile yurt dışına çıkmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 13.11.2020 - 14:15
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 15:26
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    İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı

    M.K. isimli terör örgütü PKK zanlısı, 10 Kasım akşamı İstanbul Havalimanı’ndan başkasının pasaportu ile yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

    Havalimanı risk analiz ekipleri, kontrol sırasında şahsın durumundan şüphelenerek durumu incelemeye aldı.

    YARGILAMA SÜRECİNİN DEVAM ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

    Diyarbakır doğumlu ve 23 yaşında olduğu tespit edilen teröristin, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenildi.

    Şahsın Brezilya üzerinden Almanya'ya gitmeye çalıştığı belirlenirken, yakalandığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı VİDEO

    İstanbul Havalimanı ndan yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı #1

    İstanbul Havalimanı ndan yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı #2

    İstanbul Havalimanı ndan yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı #3

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