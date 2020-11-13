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İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı

İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüphelinin başkasının pasaportu ile yurt dışına çıkmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.