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    İstanbul için fırtına uyarısı

    Afet Koordinasyon Merkezi, dün başlayan lodosun Marmara Bölgesi'nde 4 gün boyunca etkili olmasının beklendiğini duyurarak İstanbulluları uyardı.
    • AA
    • 28.11.2021 - 01:08
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    İstanbul için fırtına uyarısı

    AKOM'dan yapılan hava durumu tahminlerine göre, dün akşamdan itibaren lodos (güney-batı) yönünden kuvvetlenen fırtınanın, beraberinde il genelinde sağanağa neden olacağı öngörülüyor.

    SICAKLIKLAR 18 DERECEYE YÜKSELECEK

    Fırtınanın şiddetinin saatte 30-70 kilometre hızda olacağı, özellikle akşam ile sabah erken saatlerde sağanak geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

    İstanbul için fırtına uyarısı #1

    RÜZGARIN KUVVETİ 90 KM'Yİ BULACAK

    Pazartesiden itibaren rüzgarın kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşması ve il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

    İstanbul için fırtına uyarısı #2

    "OLUMSUZLUKLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLUN" UYARISI

    AKOM, hafta sonu etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

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