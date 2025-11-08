İstanbul İstiklal Caddesi'nde silahlı çatışma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta, saat 10.00 sıralarında silahlı çatışma yaşandı.

İddialara göre, komşu iki esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silah çıkaran iki esnaf, birbirlerine ateş etti.

2 KİŞİ YARALANDI

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahla yaralanan 2 kişi, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

SOKAK KAPATILDI

Sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan tartışma ve esnafların birbirine ateş etmesi, cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, esnafların tartışması ve birbirlerine ateş etmesi görülüyor.

Yaralanan esnaf için ambulans isteniyor. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.