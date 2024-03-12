İstanbul Kadıköy’de bıçak ve kemerli kavga görüntülendi

İHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi'nde sokakta park halinde bulunan araçlar nedeniyle hafriyat kamyonu dönüş yapamadı.
Kamyon şoförü park halindeki araç sürücüsünü uyarmak için uzun süre kornaya bastı.
Bunun üzerine araçta bulunan M.K. ve yanındaki 2 arkadaşı kamyon şoförü ve arkadaşıyla tartışma başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bıçak ve kemerli saldırı
Kamyon şoförü ve arkadaşı, M.K. ve arkadaşlarına bıçak ve kemerle saldırdı.
Saldırıya uğrayan şahıslar yaralandı, kamyondakiler ise kaçarak uzaklaştı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olaya ilişkin araştırma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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