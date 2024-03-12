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İstanbul Kadıköy’de bıçak ve kemerli kavga görüntülendi

İstanbul Kadıköy’de bıçak ve kemerli kavga görüntülendi İstanbul Kadıköy'de bir hafriyat kamyonu şoförü park halindeki araçlar yüzünden dönüş yapamayınca kornaya bastı. Bunun üzerine kamyon şoförü ve arkadaşının kendisini uyaran 3 kişiye bıçak ve kemerle saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.