İstanbul Kadıköy'de otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

İHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Suadiye Mahallesi'nde otomobilin sürücüsü Emirhan Salih Şahbaz, seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil direğe vurarak kaldırıma çıktı ve güçlükle durdu.
3 yaralı
Araçta sıkışan Halil Can Gözüm, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla çıkarıldı.
Sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişi de ekipler tarafından araçtan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de çevrede ve yolda güvenlik önlemi aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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