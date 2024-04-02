İstanbul Kadıköy'de otomobil direğe çarptı: 3 yaralı İstanbul Kadıköy'de seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Suadiye Mahallesi'nde otomobilin sürücüsü Emirhan Salih Şahbaz, seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil direğe vurarak kaldırıma çıktı ve güçlükle durdu.

3 yaralı

Araçta sıkışan Halil Can Gözüm, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla çıkarıldı.

Sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişi de ekipler tarafından araçtan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de çevrede ve yolda güvenlik önlemi aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)