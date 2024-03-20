İstanbul Kadıköy'de park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki araca çarptı.

Park halindeki araç savrularak kaldırımdaki elektrik direğine vurdu.

2 yaralı

Kaza nedeniyle Gizem D. ve Miray Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)