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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Kadıköy ilçesi sahilinde önceki gün denizde bulunan erkek cesedinin Adli Tıp Kurumunda'ki kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Cesedin 23 Kasım 2024'te Beşiktaş ilçesi Bebek sahilinde kız kardeşi Ayşe Can ile denize düşen Velat Can'a ait olduğu şüphesi üzerine kardeşlerin ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapıldı.

Testler sonucunda cesedin Velat Can'a ait olduğu belirlendi.

Aile yakınlarınca Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Velat Can'ın cenazesi Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürüldü.

Velat Can'ın cenazesinin Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bebek sahilinde 23 Kasım 2024'te yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile onu kurtarmak için arkasından atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri, bu nedenle İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.