İstanbul Kartal'da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 1 yaralı İstanbul Kartal sahil yolunda ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı. Kağıt gibi ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralanırken yanında seyahat eden arkadaşı yaşamını yitirdi.

İHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde feci kaza...

Saat 03.30 sıralarında otomobil sürücüsü Can Gül, sahil yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobiliyle orta refüjdeki ağaca çarptı.

Kaza sonrası otomobil kağıt gibi ikiye ayrıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Can Gül'ü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavisine devam etmek için hastaneye sevk etti.

Yanında seyahat eden Faruk Ersoy'un ise kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekipleri Faruk Ersoy'un cansız bedenini Kartal Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.