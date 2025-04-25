DHA
İstanbul'un Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, inşaat boşluğuna düştü.
İnşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobilin içerisindeki 4 kişi bulundukları yerde mahsur kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
4 YARALI
İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.
Yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İnşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobil, adrese gelen vinç ile bulunduğu yerden alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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