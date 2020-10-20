İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da yemek ihalesine fesat karıştıran 34 şüpheli gözaltında

2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerine fesat karıştıran, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'daki 34 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yemek ihalelerine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen ihalelere bir takım usulsüzlüklerin olduğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada olayla bağlantılı olduğu belirlenen 59 kişiden 38’i hakkında gözaltı kararı, 21’inin de ifadelerinin alınmasına karar verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Hakkında gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



