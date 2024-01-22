İstanbul'un Maltepe ilçesi D-100 kara yolunda önceki gün E.E.'nin (36) kullandığı otomobil, içinde Samet Ç. (34), Hakan Y. (20) ve Haluk Ş.'nin (22) bulunduğu yol kenarında bekleyen otomobile çarptı.
Kazada 3 kişi yaralandı, E.E. ise aracıyla olay yerinden kaçtı.
Hastaneye kaldırılan Samet Ç. ve Hakan Y.'nin hayatını kaybederken Haluk Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Ehliyetinin olmadığı belirlendi
E.E., Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesindeki evinde yakalandı.
Evde yapılan aramalarda 1 havalı tabanca ile 3,6 gram kokain ele geçirildi.
Yapılan sorgulamada sürücü belgesinin olmadığı ayrıca farklı suçlardan 6 kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza kamerada
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde yol kenarında bekleyen otomobile arkadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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