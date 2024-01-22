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İstanbul Maltepe'de 2 kişinin öldüğü kaza kameraya yansıdı

İstanbul Maltepe'de 2 kişinin öldüğü kaza kameraya yansıdı İstanbul Maltepe'de 2 kişi yaşamını yitirdiği trafik kazası güvenlik kamerasında görüntülendi. Olay yerinden kaçan sürücü kısa sürede yakalanırken şüphelinin ehliyetinin olmadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.