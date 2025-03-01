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İHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde motosiklet üzerinde akrobatik hareketlerde bulunan H.E.P. isimli genç, o anları arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırdı.

H.E.P., sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla gözaltına alındı.

14 BİN LİRA CEZA YEDİ

H.E.P.'ye tescil plakası almadan kara yolunda kullanmak, renk değişikliğini işletmemek, motosikletle akrobatik hareketler yapmak, saygısızca araç kullanmak ve koruyucu kask kullanmama suçlarından toplamda 14 bin 413 lira para cezası kesildi.