İstanbul Maltepe'de yaşlı adam balkondan düşerek öldü

- İstanbul Maltepe'de 63 yaşındaki E.S., henüz belirlenemeyen bir sebeple evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.
- Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Polis ekipleri evde inceleme yaparak çeşitli psikiyatrik ilaçlar buldu ve olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Çınar Mahallesi'nde 63 yaşındaki E.S., henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan E.S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ağır yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yapılan tüm müdahalelere rağmen E.S. kurtarılamadı.
Polis ekipleri çilingir yardımıyla yaşlı adamın evine girerek detaylı inceleme yaptı.
Yapılan incelemelerde evde çeşitli psikiyatrik ilaçlar bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.