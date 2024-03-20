İHA
İstanbul'un işlek bölgesi ilginç bir tartışmaya sahne oldu.
Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde iftara dakikalar kala bir otomobil, seyir halinde olan motosiklete arkadan çarptı.
Motosikletinden inen şahıs, "50 tane dosyam var" diyerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü.
Yaşananlar kamerada
Tartışmayı çevredeki vatandaşlar araya girerek büyümeden sonlandırdı.
İlginç tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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