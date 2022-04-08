Petrol
101.28
0.70%
Euro
16.02
-0.15%
Dolar
14.75
0.07%
Altın
914.98
0.00%
Borsa
2345
0.00%
Bitcoin
645.625
0.08%
BTXN Coin
34.45
8.33%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

    FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 21 kişiden 20'si yakalandı.
    • AA
    • 08.04.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 09:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    20’si yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen kamu personelinin de bulunduğu şüphelilerden 20'si yakalandı.

    İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı ViDEO

    Firari 1 zanlı aranıyor

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.


    İlginizi Çekebilir

    'Hayat pahalılığı geçicidir'
    Gündem

    'Hayat pahalılığı geçicidir'

    Kapatılan Zaman'ın yazarlarına FETÖ üyeliğinden 15'er yıl hapis istemi
    Gündem

    Kapatılan Zaman'ın yazarlarına FETÖ üyeliğinden 15'er yıl hapis istemi

    Yengesini bayıltana kadar dövüp, altınlarını çaldı
    3. Sayfa

    Yengesini bayıltana kadar dövüp, altınlarını çaldı

    Görüş Bildir