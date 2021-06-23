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    İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu

    İstanbul merkezli Aydın ve Sivas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 03:42
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    İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, örgüt ile bağlantısı olduğu tespit edilen 32 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, 10 ilçede 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    32 KİŞİ YAKALANDI

    Aydın ve Sivas'ta da gerçekleştirilen, Özel Harekât ve Özel TİM polislerinin yer aldığı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu #1

    İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu #2

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