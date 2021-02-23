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    İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

    Dört şehirde narkotik ekiplerinin takibe aldığı 65 kişiye yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 08:13
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 08:21
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    İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bir süredir İstanbul merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Kırşehir’de uyuşturucu tacirlerini takibe almıştı.

    Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda İstanbul’un Beykoz, Ümraniye, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlıolarak baskın düzenlendi.

    37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan aramalara narkotik köpeği de katıldı.

    Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

    Toplamda 65 şüpheliyi yakalamaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 37 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı VİDEO

    İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı #1

    İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı #2

    İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı #3

    İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı #4

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