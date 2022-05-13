Petrol
109.14
1.57%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
486.317
12.31%
BTXN Coin
13.56
6.43%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

    5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
    • 13.05.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 08:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

    İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: ByLock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı ‘mahrem hizmetler’ yapılanması soruşturmasında 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 7’si yakalandı.

    AYRINTILAR GELECEK...


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu
    Dünya

    Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu

    Ahmet Say kimdir
    Biyografi

    Ahmet Say kimdir

    Görüş Bildir