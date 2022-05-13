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- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
- 13.05.2022 - 08:39
- Güncelleme : 13.05.2022 - 08:58
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: ByLock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı ‘mahrem hizmetler’ yapılanması soruşturmasında 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 7’si yakalandı.
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