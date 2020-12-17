Euro
9.5372
0.28%
Dolar
7.7913
-0.14%
Altın
467.9
0.01%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
169.971
11.53%
EXEN Coin
10.95
3.30%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

    Yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 38 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 08:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı.

    22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    38 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah da ele geçirildi.

    Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı #1

    EVLERDEN TEK TEK ALINDILAR

    Operasyon yapılan adreslerden biri de Bayrampaşa oldu. Adrese giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı.

    Aramaların ardından girilen dairedeki şüpheli, gözaltına alındı.

    İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı #2

    İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir