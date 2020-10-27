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    İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 400 polis katıldı

    69 şüphelinin yakalanması için 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 08:05
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    İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 400 polis katıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Gaziosmanpasa, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Eyüpsultan başta olmak üzere 17 ilçe ile Kütahya, Aydın, Bursa ve Trabzon'da 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

    ÇOĞU GÖZALTINDA

    Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerin adreslerinde uzun süre arama yapıldı.

    İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 400 polis katıldı #1

    ÇETENİN LİDERİ BELİRLENDİ

    Operasyonda gözaltına alınan grubun liderliğini U.K.'nın yaptığı öğrenildi.

    Çete üyelerinin bahis oynamak için yatırılan paraların çekilmesi ve bahis oynadıktan sonra kazanılan paraların kazananlara bankamatiklerden QR kod ile yatırılması işlemlerini yaptıkları belirlendi.

    İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 400 polis katıldı #2

    EVE BASKIN

    Operasyon kapsamında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı.

    Baskının ardından evdeki bir şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 400 polis katıldı #3

    İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 400 polis katıldı #4

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