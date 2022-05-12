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    İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu

    İçişleri Bakanlığı, 8 ilde PKK'nın YPS yapılanmasında yer alan 25 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştiğini duyurdu.
    • 12.05.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 13:21
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    İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu

    İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturmalar sürüyor.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden şahıslara yönelik İstanbul merkezli operasyon başlatıldığı belirtildi.

    İstanbul, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır'da 24 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Bir kişinin terör örgütünün sosyal medya sorumlusu olduğu ortaya çıktı

    Soruşturma çerçevesinde şüphelilerden Y.K. isimli şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde İstanbul Sivil Savunma Birlikleri sosyal medya sorumlusu olduğu, M.İ. , M.Ö. , Y.K. ve S.Y. isimli şüphelilerin çok sayıda şahsı örgütün dağ kadrosuna katılmasına aracılık ettikleri, yine B.D. isimli şüphelinin kardeşinin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    Ayrıca şüphelilerden Ö.R.K. isimli şahsın eylem hazırlığı çerçevesinde el yapımı patlayıcı ve molotof malzemesi arayışı içerisinde olduğu, sosyal medya üzerinden araştırma yaptığı belirlendi.

    25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı

    PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışma çerçevesinde örgütün dağ kadrosundan aldıkları talimatlar doğrultusunda, sosyal medya siteleri aracılığı ile özellikle geçim sıkıntısı çeken, ailevi sıkıntıları olan ve suça karışmış genç yaştaki kişilerle irtibat kurdukları daha sonra kültürel, sanatsal etkinlikler ve konuşma platformlarında örgütsel eğitimler verilerek terör örgütüne sempati duyan kişilerden örgüte eleman kazandırdığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    Örgütsel materyaller ele geçirildi

    Jandarma ekiplerince, şüphelilerin adreslerindeki ev ve eklentilerindeki yapılan aramada 2 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

    İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu #1


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