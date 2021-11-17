İstanbul merkezli 8 ilde uçak bileti dolandırıcılarına operasyon

Usulsüz biçimde uçak bileti düzenleyip satarak hava yolu şirketlerini zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 36 şüpheli, gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz biçimde bilet düzenledikleri için acente yetkilerine son verilen ancak yabancı kişiler üzerine acente kurup, bilet satarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Sattıkları biletlerin tutarlarını hava yolu şirketlerine ödemedikleri belirlenen zanlılara yönelik İstanbul merkez olmak üzere Düzce, Ağrı, İzmir, Denizli, Hatay, Van ve Gaziantep’te operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA BELGE ELE GEÇİRİLDİ

46 şüpheliden 36’sı gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildiği belirtildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.