Euro
8.9956
-0.3%
Dolar
7.3303
-0.24%
Altın
449.64
-0.53%
Borsa
1.522
0%
Bitcoin
292.432
7.94%
EXEN Coin
11.36
0.44%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    İstanbul merkezli 8 ile sahte altın operasyonu

    Piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altınları süren 103 şüpheliye, İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • AA
    • 08.01.2021 - 10:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul merkezli 8 ile sahte altın operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın şebekelerine yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, bir şebekenin Fatih’teki 8 atölyede ürettiği sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, Anadolu şehirlerinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    6 AY TAKİP EDİLDİLER

    Söz konusu soruşturma kapsamında yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyesi 103 kişinin kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

    Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde 130 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

    İstanbul merkezli 8 ile sahte altın operasyonu VİDEO

    SAHTE VE AYARI DÜŞÜK ALTIN BULUNDU

    Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı, adreslerdeki aramalarda ise yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altının ele geçirildiği bildirildi.

    İstanbul merkezli 8 ile sahte altın operasyonu #1

    İstanbul merkezli 8 ile sahte altın operasyonu #2

    İstanbul merkezli 8 ile sahte altın operasyonu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir