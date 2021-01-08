Piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altınları süren 103 şüpheliye, İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın şebekelerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, bir şebekenin Fatih’teki 8 atölyede ürettiği sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, Anadolu şehirlerinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

6 AY TAKİP EDİLDİLER

Söz konusu soruşturma kapsamında yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyesi 103 kişinin kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde 130 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul merkezli 8 ile sahte altın operasyonu VİDEO



SAHTE VE AYARI DÜŞÜK ALTIN BULUNDU

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı, adreslerdeki aramalarda ise yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altının ele geçirildiği bildirildi.