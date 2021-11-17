9 ilde, müstehcen çocuk videosu paylaştığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 9’u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım uygulamasında gruplar kuran ve müstehcen çocuk videoları paylaşan şüphelilere yönelik harekete geçti.

9 Kasım Salı günü İstanbul merkezli, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Ordu, Mersin, Kahramanmaraş ve Erzurum olmak üzere toplam 9 ilde, 18 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda; 13 cep telefonu, 11 sim kart, 2 hafıza kartı, 2 hard disk, 10 hafıza kartı ve 10 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

7 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Yakalanan 16 şüpheliden 7'sinin işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

9 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

VATAN YERLEŞKESİNDE SERGİLENDİLER

Operasyonda ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul merkezli 9 ilde, müstehcen çocuk görüntüsü paylaşanlara operasyon yapıldı VİDEO

