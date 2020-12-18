Operasyon kapsamında 51 kişi gözaltına alınırken, toplam ele geçirilen sahte içki miktarı 88 tona çıktı.

İstanbul merkezli 9 ilde sahte alkollü içki operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin ürettiği yüklü miktar sahte alkollü içkiyi yılbaşı öncesinde farklı şehirlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

51 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul, Bilecik, Giresun, Kocaeli, Mersin, Niğde, Samsun, Muğla ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 51'i yakalandı.

6 TON ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 6 ton tersiyer bütil alkol ve 6 damıtma makinesi ile tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 51 şüpheli gözaltında ViDEO

88 TONA ULAŞTI

Soruşturma kapsamında son 6 ayda düzenlenen ara operasyonlarda da sahte olduğu belirlenen 82 ton içki ile satışa hazır 16 bin 500 şişe alkol ele geçirilmişti.

Bu operasyonlarla birlikte ele geçirilen sahte içki miktarı 88 tona ulaştı.