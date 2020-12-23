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    İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

    Sahte içki operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 20'si tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol talebiyle, 9 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 23.12.2020 - 07:40
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    İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

    İstanbul merkezli toplam 9 ilde, sahte içki üretimi yapan suç örgütüne yönelik 18 Aralık'ta Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 53 şüpheliden 20'si tutuklandı.

    24 şüpheli adli kontrol talebiyle, 9 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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