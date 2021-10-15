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- İstanbul merkezli terör operasyonu: 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli terör operasyonu: 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 54'ü yakalandı.
- Haber Merkezi
- 15.10.2021 - 07:43
- Güncelleme : 15.10.2021 - 08:55
İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 54'ü yakalandı.
Ayrıntılar gelecek...