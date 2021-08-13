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    İstanbul merkezli üç ilde 6 PKK şüphelisi gözaltına alındı

    3 ilde düzenlenen PKK operasyonu kapsamında şüpheli 6 şahıs gözaltına alınırken, gözaltına alınma anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 14:07
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    İstanbul merkezli üç ilde 6 PKK şüphelisi gözaltına alındı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Bingöl ve Tekirdağ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendi.

    Adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.

    6 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Ekiplerce yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    İstanbul merkezli üç ilde 6 PKK şüphelisi gözaltına alındı #1

    İstanbul merkezli üç ilde 6 PKK şüphelisi gözaltına alındı #2

    İstanbul merkezli üç ilde 6 PKK şüphelisi gözaltına alındı #3

    İstanbul merkezli üç ilde 6 PKK şüphelisi gözaltına alındı #4

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