- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul merkezli üç ilde 6 PKK şüphelisi gözaltına alındı
İstanbul merkezli üç ilde 6 PKK şüphelisi gözaltına alındı
3 ilde düzenlenen PKK operasyonu kapsamında şüpheli 6 şahıs gözaltına alınırken, gözaltına alınma anları kameraya yansıdı.
- DHA
- 13.08.2021 - 12:39
- Güncelleme : 13.08.2021 - 14:07
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Bingöl ve Tekirdağ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendi.
Adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.
6 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Ekiplerce yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.