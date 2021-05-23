61 yaşındaki Atay, pusu kuran husumetlisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

İstanbul'un göbeğinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz perşembe günü saat 15.20 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hastaneden çıkan 61 yaşındaki Metin Atay, Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yakınındaki “Diş Polikliniği” durağında otobüs beklemeye başladı.

SİLAHLI SALDIRI ANI

Bu sırada maskeli bir şahıs, durağın arkasından dolanarak herkesin gözü önünde Atay’a kurşun yağdırdı. Saldırının ardından sol ayak, sağ ve sol karın boşluğundan yaralanan Atay, can havliyle durağın arkasına kaçtı.

Ağır yaralanan adam bir süre sonra durağın önünde yere yığıldı. Saldırı anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Okmeydanı'nda silahlı saldırı ViDEO

OTURAĞIN ALTINA SIĞINDI

Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren saldırgan durağın arkasından koşmaya başlıyor. Olayı gören duraktaki vatandaşlar ayağa kalkarak etrafa kaçışıyor.

Saldırgan kaçarken adama birkaç el daha ateş açıyor. Yaralı adam ve vatandaşlar can havliyle durağın arkasından koşuyor. Duraktaki bir kadın ise oturağın altına sığınıyor. Durağın içine gelen adam ardından yere yığılıyor.

"ÖLÜYORUM, TAKSİ ÇAĞIRIN"

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokaktaki bir eczanenin çalışanları ağır yaralı adama müdahale etti.

O esnada “Ölüyorum taksi çağırın” diyen adama müdahale eden çalışanlar, “Ölmüyorsun, zaten hastane de burada” karşılığını verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Atay, sağlık ekiplerinin de müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ancak Metin Atay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri de görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olay yerinde bulunan 5 adet kovan ve 1 adet mermi çekirdeği ise muhafaza altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından eşkalini belirleyen polis ekipleri, saldırganın 20 yaşındaki Ramazan Ç. olduğunu tespit etti.

Kaçış istikametindeki yüzlerce saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek adım adım iz süren polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınması ve adli işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN KAYDI ÇIKTI

Öte yandan, uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Metin Atay’ın emniyette, iki kez “kasten yaralama” suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Atay, dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi.