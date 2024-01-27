İstanbul Pendik'te takla atan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarında bulunan bir ağaca vurarak takla attı, ardından elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisindeki 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındılar
İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden yaralı olarak kurtardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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