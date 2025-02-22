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İstanbul Pendik'te trafikte tornavidalı yol verme kavgası

İstanbul Pendik'te trafikte tornavidalı yol verme kavgası İstanbul Pendik'te, iddiaya göre "yol verme" nedeniyle bir servis ve kamyonet sürücü arasında kavga çıktı. Kavga sırasında servis şoförü, tornavida ile diğerine saldırdı.