AA
İstanbul'un Pendik ilçesinde servis sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında çıkan tornavidalı kavga, kargaşaya neden oldu.
Güllübağlar Mahallesi'nde servis ile kamyonet sürücüleri arasında tartışma çıktı.
SERVİS SÜRÜCÜSÜ KAMYONET ŞOFÖRÜNE SALDIRDI
Kamyonetin önünü kesen servis sürücüsü, eline aldığı tornavidayla kamyonet şoförüne saldırdı.
BİR KADIN KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI
Servis sürücüsünün yanındaki kadın, araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.
Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
KAVGA CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde kavga anı yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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