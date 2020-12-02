Üç adrese düzenlenen operasyonlarda 230 kilo 814 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 3 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda birbirleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 3'ü İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

230 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 215 kilo 750 gram sıvı halde metamfetamin, 60 gram jel halde metamfetamin, 15 kilo 4 gram kristal halde metamfetamin olmak üzere toplam 230 kilo 814 gram metamfetamin bulundu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden O.R. isimli şüpheli, sevk edildiği mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya ticareti" suçundan cezaevine gönderildi.

BU YIL İÇERİSİNDEKİ REKOR MİKTAR

Operasyon anı polis kamerasına yansırken, ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında İstanbul'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

İstanbul polisi 230 kilo metamfetamin ele geçirdi ViDEO