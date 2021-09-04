İstanbul polisinden asayiş ve narkotik denetimi

İstanbul polisinden asayiş ve narkotik denetimi

Özel harekat destekli denetimler kapsamında araçlarda detaylı arama, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi.

Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timleri ekipleri katıldı.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Okmeydanı kalekol noktasından toplu olarak çıkış yapan ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu.

Denetimler kapsamında vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda arama yapılırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

İstanbul polisinden asayiş ve narkotik denetimi VİDEO

