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    İstanbul polisinden telefon dolandırıcısına operasyon

    Kendisini polis olarak tanıttığı 81 yaşındaki kişinin 1,5 milyon TL'lik ziynet eşyasını alan dolandırıcı, polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.
    • DHA
    • 27.03.2022 - 11:20
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    İstanbul polisinden telefon dolandırıcısına operasyon

    İstanbul Kadıköy'de yaşayan 81 yaşındaki L.D., telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü.

    L.D. kendisini polis olarak tanıtan şüphelilere 1,5 milyon liralık ziynet eşyalarını kaptırdı.

    "KAPIMA GELİP TESLİM ALDILAR"

    İlerleyen dakikalarda durumu fark eden mağdur polisin yolunu tuttu. Olayla ilgili konuşan L.D., "Evde bulunan altınların sahte olup olmadığını kontrol edeceklerini, daha sonra bana iade edeceklerini söylediler. Dedikleri gibi ziynet eşyalarını bir poşete koyarak beklemeye başladım. Kendisini polis olarak tanıtan ve kapıma gelen kişiye teslim ettim. Daha sonra bir daha beni aramadılar. İşte o zaman dolandırıldığımı anladım." dedi.

    ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerden Ömer E.'yi gözaltına aldı. Daha önce de benzer suçlardan iki kez işlem yapıldığı belirlenen şüphelinin, Bakırköy'de bir başka mağdurdan da 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edildi. Şüpheli Ömer E. sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Polis Ömer E.'nin suç ortaklarını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    İstanbul polisinden telefon dolandırıcısına operasyon #1


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