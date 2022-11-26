Silivri’de üç adrese düzenlenen baskında sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üreten şahısları mercek altına aldı…

3 şahsın yüklü miktarda sahte alkol imal ederek piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şahısların sahte alkolü ürettikleri tüm adresler ve dağıtım ağlarının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

İHA’nın haberine göre; Silivri’de 3 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

3 bin 900 litre sahte rakı, 13 bin litre sahte şarap, 275 litre sahte viski, 10 adet değişik tatlarda anason ile sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Sahte alkol imal ettikleri tespit edilen R.Y., H.G. ve Y.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı VİDEO

