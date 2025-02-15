İstanbul'un Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi'nde S.S.K. yönetimindeki İETT otobüsü, F.E'nin kullandığı kamyonetle çarpışarak hasarlı trafik kazasına karıştı.
Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında F.E., bindiği kamyonetle hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken S.S.K, ise aracın dikiz aynasına tutunarak gidişini engellemeye çalıştı.
KAMYONETİN ALTINDA KALDI
F.E.'nin durmayarak yola devam etmesiyle birlikte S.S.K. önce sürüklendi, ardından kamyonetin altında kalarak yaralandı.
Ağır yaralanan S.S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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