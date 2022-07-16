İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir otoparkta yangın çıktı. Yangında 16 aracın hasar gördüğü belirtildi. Yangın söndürülürken çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan bir oto galeriye ait araç parkında yangın meydana geldi.

Parkta bulunan ticari araçta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çevredeki araçlara sıçradı

Yangın kısa sürede aracın çevresinde bulunan diğer araçlara sıçradı.

Vatandaşların yangını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Sancaktepe'de otoparkta yangın VİDEO



16 araç küle döndü

İtfaiye ekipleri yanan ticari araçları kısa sürede söndürdü. Yangında 16 araç yanarak küle döndü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre öte yandan, yanan araçlar havadan drone ile görüntülendi.



