İstanbul Sancaktepe'de tırla çarpışan otomobil devrildi

- İstanbul Sancaktepe'de bir tır, sola dönüş yaparken aynı yönde seyreden otomobile çarptı.
- Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilerek refüje çarptı.
- Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Atayolu Caddesi'nden sola dönüş yapan tır, aynı istikamette seyreden otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde tırın sola dönüş yaptığı sırada aynı istikametten gelen otomobile çarptığı, otomobilin çarpmanın etkisiyle savrularak devrildiği anlar yer aldı.