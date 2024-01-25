İstanbul'un Sarıyer ilçesi Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si polis memuru olmak üzere 4 kişi de yaralanmıştı.
Yapılan çalışmalarda 5 şüphelinin olaydan bir süre önce eğlence mekanına gelerek taşkınlık çıkardığı, şüphelilerden ikisinin yanında silah taşıdığının görülmesi üzerine 5 şahsın iş yeri çalışanları tarafından dışarı çıkarıldığı ve 5 şüphelinin olaydan yaklaşık bir saat sonra motosiklet ile olay yerine gelerek iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu belirlendi.
İkinci saldırı yapıldı
İlk saldırının ardından gelen ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekiplerinin incelemeleri devam ederken tekrar olay yerine gelen şüpheliler ikinci saldırıyı gerçekleştirdi.
Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Çatışma anı kamerada
Yaşanan çatışma anları ve vurulup yere düşenler ve yaralanan arkadaşlarının yardımına koşanlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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