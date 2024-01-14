İstanbul Sarıyer'de ev sahibi kadın, kiracısına evinden çıkması için sopayla saldırdı Sarıyer, Rumeli Hisarı’nda kiracı olan 3 öğrenci genç, "evimden çıkacaksınız" diyen ev sahibi kadının sopalı saldırısına maruz kaldı.

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İHA

Fahiş fiyat artışlarından sonra kiracı-ev sahibi arasındaki tartışmalar bitmek bilmiyor.

Dava dosyalarını eritmek için "arabulucuk sistemi" devreye girdi ancak uzlaşmaya yanaşmayanlar tartışmanın şeklini de dozunu da artırmaya devam ediyor.

İstanbul Sarıyer’de yaşanan böyle bir olayda ise ev sahibi kadın, 3 öğrenciye verdiği evin kirasını 15 kat artırdı. Gençler kira artışına itiraz etti. Aralarında anlaşmazlık çıktı. Mahkeme ev sahibi lehine karar verdi. Kiracı gençler üst mahkemeye gitti ve dava sonuçlanana kadar evden çıkmayı reddetti.

Kiracılarından birine sokakta sopa ile saldırdı

Sarıyer Rumeli Hisarı’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda ev sahibi kadın, kirayı 5 kat arttırmayı kabul etmeyen 3 öğrenci gençten birine sokak ortasında "Evimden çıkacaksın” diyerek sopayla saldırdı.

Ev sahibi 2 bin 500 liradan başlayan kirayı 15 bin liraya çıkartmak istedi

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz (24), 2 arkadaşıyla, pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Bir yıl sonra ise ev sahibi ile anlaşarak kirayı 3 bin 500 liraya çıkardılar. Geçtiğimiz sene ev sahibi çift, gençlerin kirasını 5 kat arttırarak 15 lira yapmak istedi.

Anlaşmazlık yaşandı

Gençlerin kabul etmemesi üzerine çift ile aralarında anlaşmazlık başladı. Bu süreçte ise iddiaya göre ev sahibi çift, gençlere tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Mahkeme öğrenci gençlere tahliye kararı verdi

Olayın yargıya taşınmasıyla mahkeme öğrenci gençlere tahliye kararı verdi. Ancak gençler bir üst mahkemeye başvurarak sonucun çıkmasını beklemeye başladı.

“Evimden çıkacaksın”

Geçtiğimiz günlerde gençlerden Onur Yavuzyılmaz, köpeğini gezdirdiği esnada ev sahibi kadın Sevgi E., ile karşı karşıya geldi. Elindeki sopayla gencin üzerine yürüyen kadın, “evimden çıkacaksın” diye bağırdı.

Olaylar kameraya yansıdı

Kadın önce sopayla gence vurdu. Gencin küfür etmesi üzerine kadının daha da sinirlenerek gence vurmaya devam ettiği görüldü. O anlar kameraya yansıdı.

"Tehdit alıyoruz"

Olayın ardından gençler emniyete giderek kadın hakkında şikayetçi oldu. Evlerine dönen gençleri gece saatlerinde iddiaya göre bir grup sokaktan bağırarak tehdit etti.

Gençler koruma talebinde bulundu

Bu olay sonrasında da emniyete giderek şikayetçi olan gençlerin, koruma talebinde bulunduğu, korktukları için evlerine gidemedikleri ve arkadaşlarına kaldıkları öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)