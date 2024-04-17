İstanbul Sarıyer'de taksiciyi öldürüp aracını gasbeden zanlı yakalandı

AA & Ensonhaber
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Tarabya Mahallesi'nde taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek (58), aracında öldürüldükten cansız bedeni yola atıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yaşar Yanıkyürek'ün öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, zanlının kaçış istikametinde yaptığı inlemede bahse konu ticari taksinin Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde olduğunu belirledi.
Şüpheli yakalandı
Harekete geçen ekipler, şüpheliyi gasbettiği takside yakaladı, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulundu.
Zanlının İran uyruklu Y.B.G. olduğu öğrenilirken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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